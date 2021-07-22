В Челябинске на Теплотехе сгорели два торговых павильона

Пострадавших нет

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На остановке «Теплотехнический институт» в Челябинске загорелись два павильона. На место прибыли пожарные. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило дежурному накануне, 21 июля, поздно вечером, в 23:29. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению павильонов на проспекте Победы.

«Работало две автоцистерны и восемь человек личного состава. Площадь пожара — 15 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.