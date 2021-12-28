В Челябинске на таможне задержали контрафактную парфюмерию

Ущерб правообладателям торговых марок составил 4,5 миллиона рублей

Челябинские таможенники задержали крупную партию контрафактной парфюмерии. Груз пытались провезти из Казахстана в Россию. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Сотрудники мобильной группы обнаружили в фургоне более тысячи флаконов туалетной воды и духов под брендами известных торговых марок.

«Правообладатели торговых марок оценили нанесенный ущерб в 4,5 млн рублей. В настоящее время товар изъят сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака)», — сообщили в пресс-службе таможни.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской области на границе с Казахстаном задержаны четыре партии мандаринов общим весом 68 тонн. После подтверждения признаков контрафактной продукции четыре 20-тонные фуры с фруктами вернули обратно в соседнюю республику.