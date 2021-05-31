В Челябинске на сутки арестовали бесправника на электросамокате

Устройство эвакуировали на штрафстоянку

В Челябинске 47-летнего мужчину суд отправил под арест на сутки за управление самокатом без водительского удостоверения. Информацию об этом подтвердили в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция остановила челябинца, пересекавшего на самокате улицу Автодорожную. Инспекторы выяснили мощность устройства, и оказалось, что она превышает 1000 ватт. В Госавтоинспекции ранее рассказывали, что для управления такой техникой необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»). Водитель «мощного» электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водители мототранспорта.

Суд постановил отправить нарушителя под арест на сутки, электросамокат эвакуировали на штрафстоянку.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске появились сервисы кикшеринга — аренды самокатов. Горожане поддержали новый тренд, однако отметили, что для комфортного передвижения не хватает велодорожек, парковок и культуры катания.