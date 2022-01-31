В Челябинске на стройплощадке «РМК-Арены» погиб 19-летний рабочий

Идет проверка соблюдения требований безопасности субподрядной организации

В Челябинске на стройплощадке «РМК-Арены» на Университетской Набережной, 127 погиб 19-летний рабочий. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердил директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.

«Несчастный случай произошел с работником субподрядной организации. В настоящее время идет проверка соблюдения данной организацией требований безопасности. Мы оказываем полное содействие расследованию причин произошедшего. Кроме того, мы примем меры по ужесточению контроля за соблюдением техники безопасности со стороны подрядчиков на строительной площадке. По нашим данным, руководство подрядной организации окажет финансовую помощь семье погибшего вне зависимости от результатов расследования. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил Николай Сандаков.

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