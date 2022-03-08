В Челябинске на стройке погиб рабочий

Молодого человека раздавил его напарник, управлявший буровой установкой

Следственные органы начали проверку по факту гибели рабочего на одной из строительных площадок Челябинска: по данным МЧС, мужчину задавила буровая установка.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС, вызов на строительную площадку по адресу Университетская Набережная, 127, поступил в 14-49 8 марта. По предварительным данным, машинист буровой установки наехал на собственного помощника.

«Это несчастный случай, но окончательное решение пусть принимают следственные органы», — прокомментировали ситуацию Первому областному информагентству в региональном спасательном ведомстве.