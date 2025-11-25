В Челябинске на стройке по улице Блюхера обнаружили боеприпасы

Взрывотехники обезвредили опасную находку

В Челябинске на стройплощадке по улице Блюхера обнаружили гранаты и минометную мину. Боеприпасы находились в земле неподалеку от жилых домов, их случайно раскопали во время экскаваторных работ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Рабочие выкопали три гранаты, после чего немедленно прекратили работы и сообщили о находке в правоохранительные органы. На место оперативно выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Оказалось, что в земле хранился целый арсенал: три гранаты Ф-1, одна 120-миллиметровая минометная мина и семнадцать боевых взрывателей. Несмотря на годы в земле, боеприпасы остались взрывоопасными.

Находку транспортировали на специализированный полигон и уничтожили.