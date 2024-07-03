В Челябинске на стройке футбольного манежа рухнули перекрытия

Пострадавших нет

Сегодня, 3 июля, на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев в Челябинске рухнули перекрытия на стройке крытого футбольного манежа.

«На место происшествия выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выясняются все обстоятельства ЧП.

Открытие футбольного манежа запланировано на 2025 год. Проект спортивного объекта готовили с лета 2021 года. Построят манеж на трех объединенных земельных участках общей площадью 30,5 тыс. кв. метров. Они принадлежат городу.

UPD: работниками строительной организации проводится демонтаж поврежденных балок. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

«Во время монтажа на строительной площадке произошло сложение ряда металлоконструкций. Причины в настоящее время выясняются, одна из возможных — порывы сильного ветра и неблагоприятные погодные условия в минувшие выходные. Еще одна из рассматриваемых версий — это неисправность домкрата, с помощью которого поднимали конструкцию. Пострадавших нет, на сроки строительства это не повлияет. Информация по причинам произошедшего появится в течение недели», — прокомментировали Первому областному информагентству в подрядной организации «АстраСтройИнвест».