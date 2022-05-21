В Челябинске на складе произошел крупный пожар

Пострадавших в результате ЧП нет

Сегодня утром, 21 мая, в Челябинске на улице Федорова произошел пожар в складском помещении производственного здания. На месте ЧП работают пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасателей вызвали очевидцы. Находящиеся в здании три человека, почуяв дым, сразу же эвакуировались на улицу. Несмотря на то, что пожарные прибыли спустя несколько минут после поступления вызова, огонь быстро распространился на площади 100 квадратных метров. На данный момент пожар потушен.

«Идет проливка, разборка конструкций. Пострадавших нет. Причину предстоит установить сотрудникам отдела дознания»,— добавили в ведомстве.

Что хранилось на складе — выясняется.