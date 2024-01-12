В Челябинске на скамью подсудимых отправятся 29 участников наркоОПГ

Злоумышленники задержаны в восьми регионах страны

В Челябинске завершено расследование уголовного дела преступного сообщества наркоторговцев. На их счету не менее 70 преступлений более чем в 20 регионах страны в УрФО, Сибирском, Дальневосточном и Центральном округах РФ, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу южноуральского главка МВД.

Напомним, на банду полицейские вышли в апреле 2023 года. Тогда были задержаны 17 фигурантов, у которых изъяли около 50 килограммов героина, метадона и гашиша, подготовленных для сбыта.

«Оперативники установили, что преступную организацию возглавлял 47-летний гражданин иностранного государства. Он занимался координацией звеньев, а также контрабандными поставками наркотиков на территорию России и их распределением между дилерами. В распространении запрещенных веществ ему помогали трое руководителей трех групп, входящих в состав ОПГ. Все четверо, находящиеся за пределами РФ, были объявлены в межгосударственный розыск», — рассказали в полиции.

В ходе оперативной работы правоохранители вышли на след еще 12 активных участников криминального бизнеса. Злоумышленники были задержаны в Москве и Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, Пермском и Приморском краях.

Сейчас 29 активных участников криминального бизнеса ждут суда в СИЗО, на их имущество общей стоимостью более 3 млн рублей наложен арест.