В Челябинске на пожаре в цехе по производству матрасов погиб человек

Еще двоих пострадавших госпитализировали

Сегодня, 10 января, на пожаре в здании цеха по производству матрасов на улице Хлебозаводской было обнаружено тело человека. Его личность устанавливают. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По уточненным данным, пожар на предприятии локализован на площади 600 кв. м. Ранее мы сообщали, что во время пожара пострадала женщина — ее эвакуировали с признаками отравления продуктами горения и передали медикам. Также стало известно, что самостоятельно за помощью к врачам обратился еще один человек.

«Для установления причины на месте работает испытательная пожарная лаборатория. В ходе тушения обнаружен человек без признаков жизни. Личность устанавливают», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Из здания на улицу самостоятельно эвакуировались 20 человек.