В Челябинске на пожаре в общежитии погиб мужчина

Сотрудники МЧС спасли троих человек, в том числе детей

В ночь на четверг, 7 марта, в комнате общежития на Копейском шоссе в Челябинске вспыхнул пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины, он погиб от отравления продуктами горения.

«Самостоятельно из здания вышли семь человек. С помощью спасательных комплектов из опасной зоны сотрудники МЧС спасли троих человек, в том числе двоих детей», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в комнате из-за непотушенной сигареты.

Накануне в Новосинеглазово мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении.