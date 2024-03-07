В ночь на четверг, 7 марта, в комнате общежития на Копейском шоссе в Челябинске вспыхнул пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте происшествия обнаружили тело мужчины, он погиб от отравления продуктами горения.
«Самостоятельно из здания вышли семь человек. С помощью спасательных комплектов из опасной зоны сотрудники МЧС спасли троих человек, в том числе двоих детей», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в комнате из-за непотушенной сигареты.
Накануне в Новосинеглазово мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении.