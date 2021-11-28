В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Причины трагедии выясняются

Сегодня днем, 28 ноября, в Челябинске произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в результате погиб человек.

Трагедия произошла около часу дня в квартире, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома № 27а по улице Российской. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров, существовала угроза дальнейшего распространения.

«На месте работало два звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от пожарного гидранта. В 13:30 ликвидация открытого горения. В ходе тушения в квартире обнаружен погибший»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара и личность погибшего выясняются. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 30 человек.