В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали мать с ребенком через окно

ЧП произошло из-за непотушенной сигареты

Сегодня днем в квартире одного из домов по улице Захаренко в Челябинске произошел пожар. Спасателям для эвакуации жильцов понадобилась автолестница. Всего на месте ЧП работали девять спасателей и три единицы спецтехники, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили горение вещей б/у на площади шесть квадратных метров. Хозяева квартиры — мужчина и женщина — эвакуировались из горящего помещения самостоятельно. А напуганную маму с четырехлетним ребенком, проживающую на пятом этаже, пожарные эвакуировали с помощью автолестницы.

«Общая эвакуация не проводилась, пожар в короткий срок был ликвидирован. По предварительным данным, его причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении»,— уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидировали девять спасателей с помощью двух автоцистерн и автолестницы.