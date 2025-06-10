В Челябинске на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

Пострадавший был без сознания

Минувшей ночью, 10 июня, в Челябинске на Комсомольском проспекте произошел пожар в трехкомнатной квартире на четвертом этаже многоэтажки. Жертвой ЧП едва не стал хозяин квартиры — спасатели вовремя эвакуировали пострадавшего, его удалось реанимировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из-за позднего сообщения о пожаре к прибытию спасателей огонь уже подбирался к соседней квартире, расположенной на пятом этаже. Сотрудники МЧС отбили угрозу и приступили к ликвидации возгорания. В дальней комнате горящей квартиры они обнаружили находящегося без сознания мужчину. Его передали медикам. Пострадавшего удалось реанимировать, сейчас он в больнице.

Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. На месте ЧП работали 12 спасателей и 4 спецмашины. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы бытового прибора, оставленного на ночь включенным в сеть.