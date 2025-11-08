В Челябинске на пожаре в многоэтажке спасли двух человек

В квартире загорелись вещи

Сегодня, 8 ноября, в Челябинске на улице Чичерина в многоэтажке загорелась квартира на шестом этаже. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Хозяева горящей квартиры выйти на свежий воздух не смогли. Прибывшие пожарные при помощи автолестницы спасли мужчину. Проникнув в помещение, они обнаружили женщину без сознания. Ее вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи.

Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Горели вещи. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.