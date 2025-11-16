В Челябинске на пожаре в многоэтажке спасли 13-летнюю девочку

Подросток ждала помощи на балконе квартиры

Сегодня, 16 ноября, в Челябинске на улице Братьев Кашириных произошел пожар в многоэтажке. Помощь спасателей потребовалась 13-летней жительнице дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже. Дым быстро окутал подъезд. 10 человек самостоятельно эвакуировались. В квартире на шестом этаже осталась 13-летняя девочка: она вышла на балкон и позвала на помощь. Спасатели вывели ее на свежий воздух при помощи спаскомплекта.

«Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Горели вещи. Пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается»,— сообщили в ведомстве.