В Челябинске на пожаре в многоэтажке пострадал мужчина

Из задымленного подъезда эвакуировали 30 человек

Сегодня, 25 января, днем в девятиэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске загорелась квартира на четвертом этаже. Хозяин успел покинуть опасную зону, но без пострадавших не обошлось, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В ходе разведки на 7 этаже был обнаружен мужчина без сознания. Предварительно, он надышался продуктами горения. Его передали медикам»,— рассказали в ведомстве.

25 жильцов подъезда вышли на свежий воздух самостоятельно, еще пятерых вывели спасатели. С ними все в порядке.

Пожар был потушен силами 13 человек с привлечением четырех единиц техники. Предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.