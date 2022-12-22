В Челябинске на пожаре в частном доме пострадал мужчина

Пожарным удалось реанимировать пострадавшего

Сегодня утром, 22 декабря, загорелся жилой частный дом на четырех хозяев на улице Грузовой в Челябинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники газодымозащитной службы.

«В задымленном доме обнаружили мужчину, он был без сознания. Усиленные реанимационные мероприятия позволили пожарным вернуть мужчину к жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

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