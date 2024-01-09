В Челябинске на пожаре в частном доме погиб трехлетний мальчик

Родителей рядом с ним в момент ЧП не было

Поздним вечером 8 января в СНТ «Юбилейный-2» в Челябинске произошел пожар в частном доме. В ходе тушения спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, по предварительным данным, взрослых рядом с ним в момент возникновения пожара не было.

Сообщение о пожаре поступило поздно, и спасатели, прибыв, обнаружили объятый пламенем частный дом. Моментально приступить к ликвидации возгорания не удалось из-за не очищенных от снега подъездных путей и отсутствия наружного противопожарного водоснабжения. Несмотря на это, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние участки.

«При разборе был обнаружен мальчик трех лет без признаков жизни. По предварительным данным, в момент ЧП взрослых рядом с малышом не было»,— сообщили в ведомстве.

Причину пожара устанавливают специалисты отдела дознания.