В Челябинске на пожаре в частном доме мужчина получил тяжелые травмы

Еще семь жильцов успели эвакуироваться до приезда пожарных

Минувшей ночью в Ленинском районе Челябинска в частном доме, в котором проживало две семьи, произошел пожар. В горящем здании оказался заблокирован мужчина. Спасатели эвакуировали челябинца, получившего тяжелые травмы, и передали медикам, сообщили 31 декабря в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

ЧП произошло в одном из домов, расположенных в переулке Первом Вагонном. Из дома успели эвакуироваться семь человек и укрыться в бане. В опасной зоне остался 45-летний местный житель.

Прибывшие на место ЧП спасатели работали по второму номеру сложности. Они эвакуировали из бани жильцов дома и приступили к спасению оставшегося в помещении мужчины: при помощи бензорезов сотрудники МЧС распилили ограду и проникли в здание. Получившего тяжелые травмы мужчину передали прибывшим медикам.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар уничтожил жилой дом. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание. На месте работают сотрудники отделения дознания.