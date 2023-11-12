В Челябинске на пожаре пострадал мужчина

Хозяин комнаты в коммуналке, где произошло ЧП, вел асоциальный образ жизни

В Челябинске в четырехэтажном доме, расположенном на улице Российской, произошел пожар. В результате ЧП пострадал хозяин комнаты в коммунальной квартире, где и произошло возгорание. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило от хозяина комнаты и его товарища. Прибыв на вызов, спасатели убедились, что в помещении никого нет, и приступили к ликвидации возгорания. Пожар был потушен за несколько минут. Распространения огня на соседние комнаты спасатели не допустили.

«В результате пострадал хозяин комнаты, его доставили на осмотр в больницу»,— уточнили в ведомстве.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.