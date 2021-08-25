В Челябинске на пляжах спасли четырех тонущих детей

Один ребенок не мог добраться до берега, катаясь на сапборде

В Челябинске во вторник, 24 августа, на городских пляжах спасатели вытащили из воды четырех детей. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах города.

На пляже «Городской» в 15 метрах от берега из воды спасли шестилетнего ребенка, который купался без присмотра взрослых. На территории «Каспийского берега» помощь потребовалась 13-летнему подростку. Он находился в десяти метрах от берега. Там же из воды извлекли девятилетнего ребенка, который тонул. Оба спасенных были переданы родителям.

На пляже «Смолинский» на помощь звала 14-летняя девочка на сапборде. Школьница отплыла от берега на расстояние 150 метров и не могла вернуться обратно. Спасатели транспортировали ее на сушу.

Напомним, не оставляйте детей без присмотра во время купания. Не заходите в воду, если плохо себя чувствуете. Не купайтесь на необорудованных пляжах.