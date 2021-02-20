В Челябинске на плотине столкнулись две легковушки

Пострадала женщина-водитель

При столкновении двух иномарок «Киа» в Челябинске пострадала 37-летняя женщина — водитель одной из них. Об этом Первому областному информагентству сообщили в городской ГИБДД.

Все произошло в 8 часов 40 минут в районе улицы Ключевая, 6а. Автомобиль «Киа Оптима» под управлением 37-летней женщины вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Спортейдж», за рулем которого находилась 37-летняя челябинка. В результате столкновения она получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Авария на некоторое время парализовала движение на плотине, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, полиции и скорой помощи.