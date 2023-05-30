В Челябинске на пешеходном переходе сбили женщину

Дорогу она пересекала на запрещающий сигнал светофора

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В Челябинске автомобилист сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадавшую доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 28 мая, в 17:03 около дома № 28 по улице Чичерина. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан-Альмера», наехал на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.