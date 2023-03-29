В Челябинске на пешеходном переходе сбили школьницу

Полиция проводит проверку по факту происшествия

В Металлургическом районе Челябинска под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка, сообщили сегодня, 29 марта, в городской Госавтоинспекции. Школьница получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

ДТП произошло у дома № 11 на улице Жукова. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль «Шевроле» под управлением мужчины 1973 года рождения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По данным ГИБДД, пострадавшая девочка сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.