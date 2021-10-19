В Челябинске на перекрестке столкнулись три иномарки

ДТП затруднило движение по улице Горького

Сегодня, 19 октября, в 13 часов на перекрестке улиц Горького и Ловина столкнулись три автомобиля. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Ранее очевидцы рассказывали, что ДТП случилось с участием маршрутки № 91, однако позже стало известно, что «Газель» просто находилась рядом во время столкновения.

«Выезжая на перекресток, автомобиль „Тойота“ столкнулся с „Киа“ и „Хендай“. На место приехали медики, однако помощь участникам аварии не понадобилась», — рассказали в УГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.