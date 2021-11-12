В Челябинске на перекрестке столкнулись иномарка и фура

Движение затруднено

Сегодня вечером, 12 ноября, на пересечении улиц Бажова и Комарова столкнулись автомобиль «Тойота» и большегруз. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.

«При столкновении водители и другие участники движения не пострадали», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

На участке, где произошла авария, затруднено движение транспорта.

Как ранее сообщал наш сайт, на городские дороги и трассы Челябинской области выпали обильные осадки.

Из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. Автомобилисты, которые выезжали на трассу М-5 по направлению к Уфе утром 12 ноября, отметили, что от снега очищена пока только часть дороги.

ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок.