В Челябинске 10-летний ребенок отправился купаться в озеро Смолино. Отплыв от берега 20 метров, школьник не смог держать себя на воде и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели, сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.
Инцидент произошел на пляже «Новороссийский». Увидев тонущего ребенка, спасатели сразу же среагировали, вплавь добрались до него и доставили на берег.
«Медицинская помощь ему не потребовалась»,— уточнили спасатели.
Где находились родители школьника в этот момент, не сообщается.
Редакция ИА «Первое областное» напоминает читателям о том, что купаться можно только на оборудованных пляжах: там всегда дежурят спасатели, которые вовремя придут на помощь. Детям разрешено купаться только под надзором родителей.