В Челябинске на озере Смолино спасли 10-летнего ребенка

Отплыв от берега 20 метров, школьник перестал держать себя на воде

В Челябинске 10-летний ребенок отправился купаться в озеро Смолино. Отплыв от берега 20 метров, школьник не смог держать себя на воде и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели, сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.

Инцидент произошел на пляже «Новороссийский». Увидев тонущего ребенка, спасатели сразу же среагировали, вплавь добрались до него и доставили на берег.

«Медицинская помощь ему не потребовалась»,— уточнили спасатели.

Где находились родители школьника в этот момент, не сообщается.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает читателям о том, что купаться можно только на оборудованных пляжах: там всегда дежурят спасатели, которые вовремя придут на помощь. Детям разрешено купаться только под надзором родителей.