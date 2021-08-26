В Челябинске на отца утонувшего на Первом озере мальчика завели уголовное дело

Мужчину подозревают в оставлении в опасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего отца мальчика, утонувшего на Первом озере в Челябинске. Мужчина подозревается в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 22 августа мужчина был вместе с четырехлетним сыном на берегу Первого озера в Тракторозаводском районе Челябинска. Отец разрешил мальчику, который не умеет плавать, пойти в воду, тем самым оставил его без присмотра. Малыш утонул.

«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, мальчика достали из воды отдыхающие. Подоспевшие спасатели и прибывшие медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Ранее по факту смерти малыша начали доследственную проверку. Выяснилось, что в момент купания рядом с несовершеннолетним не было взрослых.