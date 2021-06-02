В Челябинске на нелегальной свалке нашли емкости с испарявшимся хлором

На месте работали областные спасатели

Емкости с остатками хлорсодержащего вещества были найдены в Челябинске на улице Механической. Опасная находка привлекла внимание интенсивными испарениями. В пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области сегодня, 2 июня, сообщили, что идут поиски хозяина баков.





Территория, где находились емкости, огорожена забором, но не закрыта, была доступна любому. На место выезжали все экстренные службы. Спасатели мобильного отряда областной ПСС провели разведку. При помощи газоанализаторов содержимое промышленных емкостей исследовали.





В баках находились остатки хлорсодержащего вещества в безопасной концентрации. Емкости запечатали, территорию закрыли. Полиция ищет владельцев баков.