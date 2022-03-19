В Челябинске на мосту у вокзала произошла смертельная авария

Водитель ВАЗ погиб на месте

Поздним вечером 18 марта, в пятницу, в Челябинске произошло ДТП со смертельным исходом. На мосту над улицей Железнодорожной, который связывает Ленинский и Советский районы города, водитель отечественного авто въехал в большегруз ГАЗ 3009, который столкнулся с боковой частью самосвала МАЗ. Эта техника дорожников стояла на проезжей части, рабочие занимались уборкой снега.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 в результате ДТП скончался на месте от полученных травм. Легковую машину смяло наполовину под кузовом ГАЗа. Правоохранители устанавливают, что могло стать причиной смертельной аварии.

