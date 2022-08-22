В Челябинске на мать выпавших с третьего этажа детей составили административный протокол

Мальчик и девочка госпитализированы

Прокуратура Советского района Челябинска контролирует ход проверки в отношении 23-летней женщины, чьи дети ночью упал с балкона третьего этажа. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в прокуратуре региона.

По факту происшествия в отношении матери 3-летнего мальчика и 5-летней девочки составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

ЧП случилось в ночь на 21 августа в одном из домов по улице Обской. Двое детей на балконе третьего этажа звали маму, испугались, что ее долго нет, и выпрыгнули. Малыши доставлены в больницу с переломами.