В Челябинске на Лакокрасочном заводе произошел пожар

Сотрудники МЧС работают по повышенному номеру сложности

Сегодня, 13 февраля, в Челябинске произошел пожар на Лакокрасочном заводе, расположенном на Свердловском тракте. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что спасатели работают на месте ЧП по повышенному номеру сложности.

«Силы и средства работают на пожаре по повышенному номеру на территории Лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги руки и лица и госпитализирован в медицинское учреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы, объявления локализация открытого горения»,— сообщили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей публикуют фото черного густого дыма, который виден во всех районах города.