В Челябинске на Краснопольском проспекте сбили ребенка

Девочка переходила дорогу по зебре

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП на Краснопольском проспекте, в котором пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел около шести часов вечера в среду, 18 июня.

«По предварительным данным, 29-летний водитель „Лады-Гранты“ совершил наезд на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летняя девочка получила телесные повреждения, ее увезла скорая», — рассказали в ГАИ.

По факту ДТП на зебре начата проверка.