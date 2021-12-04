В Челябинске на Комсомольском проспекте столкнулись две иномарки

В результате пострадал водитель одного из автомобилей

Сегодня днем, 4 декабря, в Челябинске на Комсомольском проспекте столкнулись две иномарки. В результате водителю одного из автомобилей потребовалась медицинская помощь, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», один из автомобилей от удара снес дорожный знак и врезался в столб. На место ЧП прибыл автомобиль «скорой».

«По предварительным данным, в дневное время на Комсомольском проспекте при совершении маневра автомобиль „Хендай“ совершил столкновение с автомобилем BMW, в результате чего последний наехал на препятствие. Водителю BMW — 58-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее ГИБДД раскритиковала проведенный ремонт Комсомольского проспекта, выявив ряд недостатков. Кроме того, в Госавтоинспекции сообщили, что внесенные изменения мэрия не согласовала с ведомством. В пресс-службе администрации Челябинска на замечания ГИБДД ответили, что часть работ еще не завершена, поэтому сравнивать аварийность за период с августа по октябрь текущего года с аналогичным периодом прошлого года некорректно.