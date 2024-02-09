В Челябинске на Китайском рынке из-за снега рухнули навесы

Упавшие конструкции повредили торговые павильоны

В Челябинске на Китайском рынке по улице Черкасской под тяжестью снега рухнули навесы. Они повредили павильоны. ЧП произошло рано утром, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС выезжали на проверку сообщения от очевидцев об обрушении кровли на рынке по улице Черкасской. На месте установлено, что приблизительно в 6:00 утра под тяжестью снежной массы произошло обрушение самодельных дополнительных навесов над торговыми рядами. Пострадавших нет. Рынок работает в штатном режиме», — сообщили Первому областному в региональном МЧС.

Напомним, сегодня в городе работают два рынка, где торгуют предприниматели из Китая. Один из них — «Восточный город» — пережил крупный пожар 19 января. А второй — на Черкасской — попал в новостную повестку СМИ из-за инцидента со снегом.