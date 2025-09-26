В Челябинске на экс-банкира возбудили дело о крупной взятке в 1 млн рублей

Он незаконно одобрил кредит на 1,5 млрд

В Челябинске возбудили дело о крупной взятке в банковской сфере. 26 сентября сотрудники ФСБ и СК региона задержали экс-начальника отдела финансирования недвижимости челябинского банка. Ему вменяют получение 1 миллиона рублей за открытие в банке невозобновляемой кредитной линии на 1,5 миллиарда рублей. Заем был взят на стройку гостиничного комплекса в 2023 году, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Для такого займа одобрение банка нужно лишь один раз, а деньги можно выводить несколькими траншами. Причем проценты начисляются только на использованные суммы. Подозреваемый для одобрения скрыл негативные моменты в репутации взяткодателя и двух его компаниях.

По данным следствия, деньги были получены в течение 2023 года. Экс-банкир взял на себя все урегулирование проблем в ходе банковского финансирования.

«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере)», — сообщает ведомство.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Видео задержания — в телеграм-канале «Челябинск. Главное».