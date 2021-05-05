В Челябинске на дороге загорелась иномарка

Пылающее такси заметили возле ТРК «ГагаринПарк»

В Челябинске на дороге загорелась иномарка. Такси, объятое пламенем, заметили очевидцы возле торгово-развлекательного комплекса «ГагаринПарк». На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

«На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава. По прибытии было обнаружено горение моторного отсека. Он полностью выгорел, салон автомобиля закопчен», — сообщили корреспонденту Первого областного информационного агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ходе происшествия никто не пострадал. Сотрудникам дознания предстоит выяснить причину возгорания.