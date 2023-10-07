В Челябинске на дороге подрались водитель «Мерседеса» и пешеход

Местный житель пересекал дорогу на красный сигнал светофора

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В Ленинском районе Челябинска около остановки ТРК «Аврора» подрались водитель и пешеход. Причиной потасовки стало поведение пешехода: не дождавшись зеленого сигнала светофора, он пошел через дорогу на красный, сообщили местные жители в социальных сетях. Произошедшее попало на камеры.

«Пешеход пошел на красный сигнал светофора, чем разозлил водителя „Мерседеса“. Завязалась драка. Пока прохожие разнимали челябинцев, пешеходу удалось разбить фары машины и убежать»,— рассказали очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск».

Кроме того, судя по видео, пешеход, нарушая Правила дорожного движения, делал замечания водителям.

Известно, что в полицию обращение от водителя «Мерседеса» пока не поступало.