В Ленинском районе Челябинска около остановки ТРК «Аврора» подрались водитель и пешеход. Причиной потасовки стало поведение пешехода: не дождавшись зеленого сигнала светофора, он пошел через дорогу на красный, сообщили местные жители в социальных сетях. Произошедшее попало на камеры.
«Пешеход пошел на красный сигнал светофора, чем разозлил водителя „Мерседеса“. Завязалась драка. Пока прохожие разнимали челябинцев, пешеходу удалось разбить фары машины и убежать»,— рассказали очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск».
Кроме того, судя по видео, пешеход, нарушая Правила дорожного движения, делал замечания водителям.
Известно, что в полицию обращение от водителя «Мерседеса» пока не поступало.