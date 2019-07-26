В Челябинске на дороге перевернулся грузовой автомобиль

Во время аварии пострадали три человека.

В Челябинске, во время дорожно-транспортного происшествия вчера, 25 июля, пострадали три человека. Все они ехали в одном автомобиле, который совершил переворот на бок. Из-за размеров грузового автомобиля было затруднено движение транспортных средств.

«25 июля в 11:40 в Челябинске на дороге «Старосмолинский карьер — СНТ „Локомотив“ водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ЗИЛ, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудник пресс-службы ГИБДД Челябинска Андрей Юрин.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля ЗИЛ 1988 года рождения, а также пассажиры, находящиеся в этой машине: мужчины 1990 и 1970 года рождения. Все трое были госпитализированы с места происшествия.

Видео с местра происшествия можно посмотреть здесь.