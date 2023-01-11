В Челябинске на дорогах образовались восьмибалльные пробки

Некоторые заторы связаны с дорожно-транспортными происшествиями

Вечером 11 декабря Челябинск встал в восьмибалльных пробках. По информации сервиса «Яндекс Карты», заторы зафиксированы в Советском, Калининском и Центральном районах города. Некоторые из них связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

Серьезная пробка возникла на улице Доватора от пересечения с улицей Сулимова и продолжилась на улице Худякова до Лесопарковой. Затруднено движение по улице Курчатова от улицы Елькина до улицы Энгельса. Свердловский проспект стоит от Алого поля до перекрестка с улицей Курчатова, а также от Калинина до проспекта Победы. На проспекте Победы длинный затор от улицы Болейко до Свердловского проспекта. Пробки образовались на Комсомольском проспекте от улицы Каслинской до Чайковского.

Знаком «Опасный участок» карты помечают перекресток улицы Воровского и Свердловского проспекта, а также перекрестки автодорога Меридиан — проспект Ленина и Свердловский проспект — Островского.