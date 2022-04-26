В Челябинске на ЧТЗ заблокировано движение трамваев и троллейбусов из-за аварии

У одного из вагонов сломался пантограф

Сегодня утром, 26 апреля, в Челябинске на пересечении улицы Героев Танкограда и проспекта Ленина у трамвая сломался пантограф, и в этом же месте у следующего по своему маршруту троллейбуса слетели штанговые токоприемники. В результате движение транспорта оказалось заблокировано, сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай сломался по пути в сторону Комсомольской площади. Троллейбус встал прямо на трамвайных путях, преградив путь вагонам, следующим до конечной ЧТЗ.

«Закрыто движение трамваев на ЧТЗ, троллейбусов на Первоозерный», — уточнили авторы поста.

Движение автомобилей в этом месте затруднено.

На месте работают специалисты, аварии устраняются.