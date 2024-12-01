В Челябинске на ЧМЗ из-под земли забил фонтан

Как ЧП объяснили в мэрии

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Сегодня, 1 декабря, в Металлургическом районе Челябинска на улице 50-летия ВЛКСМ из-под земли забил фонтан. Местные жители запечатлели ЧП на камеру.

«В районе дома № 45 бьет фонтан высотой в два этажа. Похоже, где-то повреждение»,— пишут пользователи в социальных сетях.

В пресс-службе администрации Челябинска журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что причиной ЧП стало повреждение пожарного гидранта.

«Специалисты МУП „ПОВВ“ уже приступили к устранению повреждения. Отключение многоквартирных домов не производилось»,— уточнили в мэрии.

Обновлено в 13:30: по данным администрации города, на время устранения аварии отключена вода в домах №№ 103, 195 и 243а по улице Аральской. В ближайшее время туда подвезут бочку с питьевой водой.

