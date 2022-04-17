Сегодня днем, 17 апреля, в Ленинском районе Челябинска на берегу озера Смолино загорелся камыш. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.
ЧП произошло в районе перекрестка улиц Гагарина и Новороссийской. Сообщение о возгорании по системе 112 поступило в 11:13. На месте работали одна автоцистерна и пожарные с ранцевыми огнетушителями. Полная ликвидация пожара объявлена в 11:58.
В результате ЧП пострадавших нет.
В Челябинской области уже зарегистрирован первый лесной пожар. Возгорание произошло 10 апреля в Уйском районе. Его площадь составила 0,5 га.