В Челябинске на 45‑м году скончался бывший начальник городской ГАИ

Он прослужил в органах внутренних дел почти четверть века

5 апреля после продолжительной болезни на 45-м году жизни скончался подполковник полиции в отставке Алексей Горшков, который с 2019 по 2022 год возглавлял ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Алексей Горшков начал службу в органах внутренних дел в 1998 году с должности участкового уполномоченного в Ленинском районе Челябинска. В 2003 году перешел в ГИБДД — стал старшим госинспектором дорожного надзора. В разные годы руководил постом милиции на Копейском шоссе, возглавлял отделение ГИБДД по Ленинскому району, а также отделение пропаганды безопасности дорожного движения.

С января 2014 года служил заместителем начальника городской ГИБДД, в 2019 году возглавил управление. В апреле 2022 года подполковник полиции ушел в отставку по выслуге лет.

Коллеги и руководство ГУ МВД выражают соболезнования родным и близким Алексея Горшкова.