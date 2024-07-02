В Челябинске мужчину задержали за призывы против госбезопасности

Подозреваемый является сторонником украинских националистических структур

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в публичных призывах против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ). Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в УФСБ по региону. По версии следствия, сторонник киевского режима размещал антигосударственные призывы в Сети.

«Указанные действия, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, влекут наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет», — прокомментировали в региональном УФСБ.

Расследование продолжается.