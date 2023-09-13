В Челябинске мужчину задержали за поджог автомобиля родственника

Причиной поступка стал затянувшийся семейный конфликт

Полиция задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Toyota Yaris, сообщили в УМВД по Челябинску.

В отдел полиции «Курчатовский» обратился 36-летний потерпевший. Мужчина обнаружил во дворе свою загоревшуюся машину. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В течение суток по горячим следам был задержан родственник потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждения имущества»), — рассказали в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 34-летний мужчина разбил чужой автомобиль и облил его краской.