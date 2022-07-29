В Челябинске мужчину задержали за ложное сообщение о минировании отдела судебных приставов

Возбуждено уголовное дело

Жителя Челябинска задержали за лжеминирование госучреждения в Металлургическом районе, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД РФ по региону.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о лжеминировании отдела судебных приставов. Сотрудники УФСБ совместно с оперативниками отдела полиции «Металлургический» задержали 45-летнего неработающего и ранее не судимого мужчину. Он объяснил, что был пьян и позвонил в полицию из хулиганских побуждений.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские региона информируют, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как гражданам, так и государству, поскольку в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, срываются графики работы различных учреждений и предприятий.