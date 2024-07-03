Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж автомобильных зеркал, сообщили в региональном полицейском главке.
Мужчина был задержан в момент совершения преступления. У него изъяты семь пар зеркальных элементов, которые он похитил незадолго до задержания. Выявлено 20 эпизодов краж на 200 тысяч рублей.
В отношении ранее судимого и неработающего мужчины возбудили уголовное дело о тайном хищении чужого имущества (части 1 и 2 статьи 158 УК РФ).