В Челябинске мужчину задержали за кражи автомобильных зеркал на 200 тысяч рублей

Подозреваемого поймали с поличным

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж автомобильных зеркал, сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина был задержан в момент совершения преступления. У него изъяты семь пар зеркальных элементов, которые он похитил незадолго до задержания. Выявлено 20 эпизодов краж на 200 тысяч рублей.

В отношении ранее судимого и неработающего мужчины возбудили уголовное дело о тайном хищении чужого имущества (части 1 и 2 статьи 158 УК РФ).