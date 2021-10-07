В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве матери

Возбуждено уголовно дело

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего челябинца, подозреваемого в убийстве матери. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧП случилось накануне вечером, 6 октября, в доме № 1в по улице 5-й Электровозной в Ленинском районе. В полицию обратилась девушка — она сообщила, что ее сожитель заперся в квартире, из которой доносятся крики. На место происшествия прибыли росгвардейцы. Вместе с участковым силовики зашли в квартиру и обнаружили в ней тело 58-летней женщины с колото-резаными ранами груди. Ее 27-летний сын пытался покончить с собой.

По предварительной версии, мужчина поссорился с матерью, зарезал ее кухонным ножом, а потом решил свести счеты с жизнью, но не успел.

«На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож. В настоящий момент по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как ранее писал наш сайт, прокуратура Ленинского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть матери.